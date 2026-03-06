Valditara | Per tre anni nessun nuovo accorpamento A Nardò il ministro fa il punto su dimensionamento e PNRR
Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha dichiarato che, nei prossimi tre anni, non ci saranno nuovi accorpamenti di scuole. Durante un evento a Nardò, ha fatto il punto sulla situazione attuale riguardo al dimensionamento scolastico e agli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La sua comunicazione si concentra sulla durata temporale di questa pausa nelle modifiche strutturali.
Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito che nei prossimi tre anni non sono previsti ulteriori accorpamenti della rete scolastica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scuola, il governo commissaria quattro Regioni sui piani di dimensionamento. Valditara: “Scelta inevitabile per il Pnrr”Il Consiglio dei ministri ha deliberato il commissariamento delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna per il mancato via libera ai...
Dimensionamento scolastico, Valditara rassicura: “Non si chiudono scuole, non si licenzia personale, non si tagliano servizi; è un accorpamento giuridico”Il dibattito sul dimensionamento della rete scolastica si arricchisce di un nuovo tassello.
