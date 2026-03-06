Valditara | Per tre anni nessun nuovo accorpamento A Nardò il ministro fa il punto su dimensionamento e PNRR

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha dichiarato che, nei prossimi tre anni, non ci saranno nuovi accorpamenti di scuole. Durante un evento a Nardò, ha fatto il punto sulla situazione attuale riguardo al dimensionamento scolastico e agli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La sua comunicazione si concentra sulla durata temporale di questa pausa nelle modifiche strutturali.