Valanghe serve allerta La valutazione del grado di pericolo spiegato dagli esperti di Arpa Lombardia - Video

Nelle montagne della Lombardia nelle ultime settimane si sono verificate diverse valanghe, causando danni e mettendo in allerta gli esperti di Arpa Lombardia. In un video, i tecnici spiegano come si valuta il livello di pericolo e quali sono le aree più a rischio. La loro analisi si concentra sulle condizioni del manto nevoso e sulla probabilità di slavine in determinate zone.

L'INTERVISTA. Sulle montagne della Lombardia nelle ultime settimane si sono verificate diverse valanghe, ma come è possibile muoversi in sicurezza lungo i bianchi pendii? Ha le risposte a questo e ad altri quesiti utili per frequentate l'ambiente montano in inverno il coordinatore del Centro Neve e Valanghe di Arpa Lombardia Matteo Fioletti, intervistato sui canali social dell'Agenzia. Lo strumento principe è il Bollettino Neve e Valanghe di Arpa Lombardia, documento periodicamente aggiornato e consultabile direttamente sul sito dell'Agenzia. Qui si trovano numerose informazioni, tra le quali per esempio il noto grado di pericolo. «Il grado di pericolo – spiega Fioletti - non è l'unico elemento su cui ci si deve basare.

Forti nevicate e pericolo valanghe: “In Lombardia allerta massima. Non fate imprudenze, attenti a scelta itinerari”Sondrio, 19 febbraio 2026 – Massima allerta valanghe da oggi (giovedì 19 febbraio) ai prossimi giorni in quota con il ritorno del bel tempo e...

Leggi anche: Nevica nelle valli bergamasche. Gli esperti: pericolo valanghe - Foto e video

Discussioni sull' argomento Valanghe, un pericolo destinato a durare tutta la stagione in Valtellina e Valchiavenna; Valanga in Valdidentro, morti due giovani sci-alpinisti. Sono Marika Mascherona e Alberto De Maron.

