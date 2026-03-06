Val Masino | dote merito a cinque studenti

Sabato scorso, il sindaco di Val Masino ha consegnato la Dote merito a cinque studenti residenti nel Comune, riconoscendo i loro risultati scolastici. L'evento si è svolto nella sala comunale, con la presenza delle famiglie e dei ragazzi premiati. La consegna è avvenuta in un momento di celebrazione dedicata ai giovani che hanno raggiunto risultati notevoli nel percorso di studi.

Il sindaco Pietro Taeggi, sabato scorso, ha accolto gli studenti residenti nel Comune di Val Masino per la consegna della Dote merito, l'iniziativa che premia i loro successi scolastici. Un assegno e un riconoscimento pubblico a evidenziare il loro impegno nello studio, la costanza e il talento che li hanno condotti fino a importanti traguardi, a conclusione del percorso di studio o quali tappe intermedie. Dalle scuole secondarie di primo e di secondo grado fino all'università, l'Amministrazione comunale, l'estate scorsa, ha pubblicato il bando per l'assegnazione della "Dote merito" agli studenti con votazioni superiori a 910, 90100 e 100110.