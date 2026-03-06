vaiano al femminile la doppia iniziativa

A Vaiano si svolge una doppia iniziativa dedicata alle donne, con due giorni di eventi organizzati dal Comune e dalle associazioni locali. Le attività si svolgono in tre luoghi significativi della comunità e sono rivolte a tutte le donne, italiane e straniere. La manifestazione si svolge in occasione della Giornata della Donna, coinvolgendo la cittadinanza in diverse iniziative.

Due giorni dedicati alle donne di tutto il mondo, in tre luoghi simbolo della comunità: questo il programma promosso dal Comune di Vaiano e realizzato in collaborazione con le associazioni del territorio per la Giornata della Donna. Le iniziative sono state presentate ieri al municipio di Vaiano, dalla sindaca Francesca Vivarelli, dall'assessore Chiara Martini e dalla consigliera Giulia Bonini, con le rappresentanti di alcune delle associazioni e enti coinvolti, dal Cdse, la Biblioteca Basaglia, l'Auser La Sartoria, Anpi, Fondazione Cdse, il Circolo La Spola d'Oro, Un Ponte Per e altre realtà del territorio. La prima iniziativa, in programma domani nella sala Baldini, unisce solidarietà internazionale e consapevolezza critica.

