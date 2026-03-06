Uomini e Donne Davide ferisce Gemma Galgani | Non è scattata l’attrazione

A Uomini e Donne, Davide ha deciso di interrompere la frequentazione con Gemma Galgani, dichiarando che non si è mai verificata una vera attrazione tra loro. La decisione è arrivata senza preavviso, sorprendendo Gemma, che si aspettava un altro esito. La puntata ha mostrato il momento in cui Davide ha comunicato la sua scelta, lasciando Gemma visibilmente delusa. La situazione si aggiunge alla lunga serie di tentativi falliti di Gemma nel programma.

Ennesimo colpo basso per Gemma Galgani a Uomini e Donne che continua a collezionare fallimenti senza riuscire a trovare la sua anima gemella nel programma di Maria De Filippi. Questa volta a deluderla è stato Davide, lui e la dama sono usciti bene ed entrambi sono stati bene, lui però ha preferito interrompere la loro conoscenza nella puntata di ieri. Il cavaliere sta frequentando anche Marina Brochetta e Barbara De Santi, quest’ultima però vedendolo preso da altri interessi ha chiuso con lui. In merito all’uscita con Gemma Galgani l’uomo in studio ha detto: “Siamo andati a cena e le ho detto che sto cercando una donna che abbia affinità con me e la voglia di fare quello che faccio io. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani dalle stelle alle stalle!Gemma Galgani sempre protagonista di Uomini e Donne con una storia che passa in pochi giorni dalla speranza alla delusione.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma prende l'ennesimo palo, Mario rimane a tutti i costiNella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 5 marzo 2026 su Canale 5, Gemma ci riprova mentre Mario Lenti non vuole uscire con Cinzia. comingsoon.it

Uomini e Donne, nuovo forfait per Gemma Galgani: Davide chiude con lei e frequenta MarinaNon c'è pace per Gemma Galgani a Uomini e Donne, dopo aver sofferto a lungo per i ripetuti rifiuti di Mario stava provando a voltare pagina ma ha dovuto ... ilsipontino.net

#Uominiedonne: Giorgio Manetti vuole tornare con Gemma Galgani Ecco quanto ha dichiarato ad Eva3000: "Gemma sta cercando l'amore da 17 anni in tv, io sono qui. Ho cambiato idea. Io l’ho sempre considerata una bella storia d’amore da vivere gior - facebook.com facebook

Giorgio Manetti, attraverso le pagine di Eva3000, ha espresso la volontà di riprovarci con Gemma Galgani. “Ho cambiato idea, adesso vorrei riprovarci. Torna con me Gemma. In tv sta cercando l’amore da 17 anni, io sono qui” x.com