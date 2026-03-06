Durante l'ultima registrazione di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha condiviso un bacio con Alessio Rubeca, mentre con Matteo Stratoti sono nate nuove discussioni. La puntata ha mostrato momenti di forte intesa tra la tronista e Alessio, alternati a tensioni con Matteo, che ha espresso dubbi sul percorso. La situazione tra i tre protagonisti è rimasta molto movimentata e ancora da chiarire.

La prima uscita è stata con Matteo Stratoti, con cui Sara ha avuto un colloquio approfondito in camerino. Durante questo momento tra i due è emerso un confronto acceso: Matteo ha rimarcato a Sara che, nelle sue reazioni e nel modo di comportarsi, spesso risulta “scontrosa” e chiusa, sollevando dubbi sulla comunicazione tra loro. Questa discussione, avvenuta lontano dalle telecamere principali, ha segnato un momento di frizione subito prima di un’esterna che ha registrato parole pesanti e tensione. Successivamente Sara è uscita con Alessio Rubeca, corteggiatore con cui le cose sono sembrate prendere una piega diversa. Alessio ha raggiunto Sara citofonandole a casa, gesto deciso che ha portato i due a svolgere l’esterna all’esterno e a trascorrere del tempo in un contesto più libero e spontaneo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

Uomini e Donne: bacio tra Sara e Alessio, nuove discussioni con Matteo e dubbi sul percorso

