Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 6 marzo 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 6 marzo 2026, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. La diretta streaming include le sessioni del Trono Over e del Trono Classico. La trasmissione viene trasmessa in tempo reale e disponibile anche in streaming su Witty TV. La puntata di oggi si concentra sulle interazioni tra i protagonisti e le dinamiche tra i partecipanti.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 6 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell'ultima puntata Mario e Cinzia ancora a centro studio tra verità e bugie. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Ciro. Il tronista nel giro di pochi minuti vede due delle sue corteggiatrici abbandonare il programma.

Uomini e Donne, Trono Classico - Flavio è il nuovo tronista

Uomini e Donne, anticipazioni 6 marzo 2026: nuovo bacio tra Sara e AlessioUomini e Donne, le anticipazioni di venerdì 6 marzo 2026: Sara Gaudenzi bacia Alessio Rubeca in una nuova esterna. mondotv24.it

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 5 marzo 2026/ Ciro corre da Alessia: Trono Over nel caosAnticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 5 marzo 2026: Ciro corre da Alessia Antonetti dopo averla eliminata: trono Over nel caos ... ilsussidiario.net

«Sono follemente innamorata del mio compagno. » Così Federica Clazzer racconta, con parole semplici ma piene di emozione, il suo sentimento per Guido Ricci. I due, che si sono conosciuti durante il trono over di Uomini e Donne, hanno deciso di fare il gra - facebook.com facebook

#uominiedonne: Pinuccia Della Giovanna, l’ex protagonista del trono over, sogna di tornare al reality. Oggi dedicata alla musica, ha raccontato di voler rientrare in studio per la #FestadellaDonna e cantare i suoi brani davanti a #MariaDeFilippi x.com