Sabato 14 marzo alle 15.00, in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, la Provincia di Lecco e CoopCulture organizzano un percorso guidato a Villa Monastero a Varenna. Il tour, intitolato The Liquid Landscape, offre ai partecipanti l'opportunità di scoprire il sito attraverso una visita guidata. L’iniziativa si rivolge a chi desidera approfondire il rapporto tra natura e paesaggio locale.

Stefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, sabato 14 marzo alle 15.00 la Provincia di Lecco con CoopCulture propone ai visitatori di Villa Monastero a Varenna un percorso guidato dal titolo The Liquid Landscape. Water, stone, and botanical heritage, che esplora l’architettura eclettica della villa e la ricchezza botanica del giardino. La visita include una sosta meditativa in uno dei punti panoramici della villa, da dove è possibile contemplare il riflesso dei monti sull’acqua e vivere un’esperienza sensoriale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Perseverance completa il primo percorso su Marte guidato dall’Ia: una svolta nella navigazione planetariaIl rover Perseverance della Nasa ha segnato un traguardo storico nell’esplorazione marziana completando un percorso interamente pianificato...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Villa Monastero.

Temi più discussi: Uno speciale percorso guidato a Villa Monastero nella Giornata del paesaggio; Giornata nazionale del paesaggio: a Villa Monastero un percorso tra botanica e architettura; Notizie dalla zona di Alto E Basso Lago a Lecco; Giornata Internazionale della Donna: Villa Monastero apre le porte con ingresso gratuito.

Giornata nazionale del paesaggio: a Villa Monastero un percorso tra botanica e architetturaSabato 14 marzo alle 15 visita guidata tra architettura e patrimonio botanico della villa Visita di 60 minuti con posti limitati e prenotazione obbligatoria VARENNA – Un percorso guidato tra architett ... msn.com

Le signore del lago a Villa Monastero la storia si tinge di rosaTutte le donne potranno accedere gratuitamente alla Casa Museo e al Giardino botanico. Per l'occasione, saranno ... resegoneonline.it

– á () Ad Aquileia, tra storia millenaria e paesaggi della bassa friulana, sorge la Tenuta di Monastero con Villa Ritter de Záhony, complesso che affonda le sue radici in un antico monas - facebook.com facebook