Università di Catania oltre 1,3 milioni dal Mur per assumere 46 ricercatori

L'università di Catania riceve oltre 1,3 milioni di euro dal Ministero dell'Università e della Ricerca per assumere 46 ricercatori. In totale, le università della Sicilia potranno assumere fino a 118 ricercatori grazie a un finanziamento complessivo di 3,4 milioni di euro.

Le università della Sicilia potranno assumere fino a 118 ricercatori grazie a un finanziamento di 3,4 milioni di euro da parte del ministero dell’Università e della Ricerca. Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026. Il piano punta a rendere strutturali le competenze sviluppate nell’ambito dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel 2026 gli atenei siciliani riceveranno 787 mila euro che nel 2027 aumenteranno a 3,4 milioni di euro annui. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Università ed enti di ricerca, dal MUR 60,7 milioni l’anno per assumere fino a 2.000 ricercatori: firmati i decreti attuativi del piano straordinario previsto dalla legge di BilancioIl Ministero dell’Università e della Ricerca ha avviato il piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto...

