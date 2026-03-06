Università dal Ministero 4,6 milioni agli atenei toscani per assumere 158 ricercatori

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha destinato 4,6 milioni di euro alle università toscane, permettendo loro di assumere fino a 158 ricercatori. La somma viene ripartita tra i diversi atenei della regione, che utilizzeranno i fondi per ampliare il personale di ricerca. L’obiettivo è rafforzare le attività di studio e innovazione nelle istituzioni universitarie toscane.

Il ministro dell’Università Anna Maria Berini: “Con questo piano diamo un segnale chiaro: quelle professionalità non andranno disperse, ma diventeranno la base su cui costruire nuova conoscenza e crescita duratura” Le università della Toscana potranno assumere fino a 158 ricercatori grazie a un finanziamento complessivo di 4,6 milioni di euro stanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Le risorse arrivano nell’ambito del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026. Il decreto di attuazione è stato firmato dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, con l’obiettivo di rendere strutturali le competenze sviluppate nei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

