Università 5,4 milioni dal Mur agli atenei campani per assumere 184 nuovi ricercatori

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha destinato 5,4 milioni di euro agli atenei campani, permettendo l'assunzione di 184 ricercatori. Questa cifra rappresenta un sostegno finanziario importante per le università della regione, che potranno avviare i processi di reclutamento con risorse specifiche. La distribuzione di fondi si inserisce nel piano straordinario di valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026.

“Scienziate. Storie di vita e di ricerca”, Elena Cattaneo presenta il l’ultimo suo libro al Gambrinus “Circ-Uits”, dal Politecnico di Milano soluzioni 4.0 per ridurre i rifiuti elettronici Casoria, sì al Bilancio di previsione. Barra (Bilancio): Conti in ordine ed investimenti per il futuro Il decreto attuativo è stato firmato dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. L’obiettivo del piano è rendere strutturali le competenze sviluppate durante i progetti finanziati dal Pnrr, evitando la dispersione delle professionalità formate negli ultimi anni grazie agli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per il 2026 gli atenei della Campania riceveranno 1,2 milioni di euro, cifra che salirà a regime a 5,4 milioni annui dal 2027. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Università di Catania, oltre 1,3 milioni dal Mur per assumere 46 ricercatoriLe università della Sicilia potranno assumere fino a 118 ricercatori grazie a un finanziamento di 3,4 milioni di euro da parte del ministero...

Leggi anche: Alle università della Campania 5,4 milioni di euro per assumere 184 ricercatori

Tutti gli aggiornamenti su Università 5 4 milioni dal Mur agli....

Temi più discussi: Da Alcotra oltre 5,5 milioni di euro per 24 nuovi progetti; Università di Bergamo, in via Fratelli Calvi i nuovi uffici per l'orientamento degli studenti e una sala anche per gli eventi; Infanzia a rischio: 2,4 milioni di minori tra povertà ed esclusione sociale; Arrivano oltre 1,4 milioni per l’istituto Strampelli di Rieti -.

Ricerca, dal Mur 4,5 milioni alle università del LazioLe università del Lazio potranno assumere fino a 154 ricercatori grazie a un finanziamento di 4,5 milioni di euro da parte del ministero dell'Università e della Ricerca. (ANSA) ... ansa.it

Università di Genova, 49 ricercatori in arrivo grazie a 1,4 milioni dal ministeroUniversità di Genova, 49 ricercatori in arrivo grazie a 1,4 milioni dal ministero ... msn.com

Oncologia di precisione, l’Università di Salerno sviluppa il kit diagnostico ImmunoSAFE - facebook.com facebook

Mauro Perrone, tecnico amministrativo dell’Ufficio Orientamento del nostro ateneo ha portato la fiamma paralimpica per le vie di Padova. Leggi la sua storia sul nostro blog #sport #inclusione #paralimpiadi #milanocortina2026 #università x.com