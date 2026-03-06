unicoop un aiuto a insieme in rosa

CASTIGLIONE Donazione simbolica a Castiglione della Pescaia di un assegno di 3.551 euro all’associazione " Insieme in Rosa " da parte di Unicoop Etruria. I fondi raccolti sono il risultato dell’iniziativa " Verde Speranza " che da marzo a dicembre 2025 ha coinvolto i supermercati Coop di tutta Italia mettendo in vendita rose, calle, azalee a supporto di tante associazioni attive sui singoli territori in cui operano le diverse Cooperative, in ambito della ricerca sulle cure oncologiche e progetti di prevenzione. La consegna dell’assegno è avvenuta alla presenza della sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi, della presidente dell’associazione "Insieme in Rosa" Donatella Guidi e di Silvia Masini, Consigliera di Sorveglianza di Unicoop Etruria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

