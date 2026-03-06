Un’escalation grave e assurda | i bambini del bosco separati dalla madre Catherine durante le perizie psicologiche

Catherine Birmingham, madre dei bambini del bosco, dovrà separarsi dai figli e lasciare la casa famiglia in cui viveva con loro da settimane. Durante le perizie psicologiche, è stata stabilita questa decisione, che ha portato all’allontanamento dei minori dalla madre. La situazione ha generato una forte tensione e preoccupazione tra chi conosce la vicenda.

La mamma dei bambini del bosco, Catherine Birmingham, dovrà allontanarsi dai figli, lasciando la casa famiglia dove da settimane viveva con loro. È la decisione, che ha già scatenato una nuova bufera politica e mediatica, assunta poche ore fa dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila. Oggi era anche in programma la perizia psicologica sui bambini. "C'è un'ordinanza di un Tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato – ha spiegato l'avvocato della famiglia Marco Femminella – che, in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre".