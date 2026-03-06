Un' app per porre fine alle violenze ecco Mascherona

Venerdì 6 marzo a Palazzo Tursi è stata presentata l’applicazione mobile chiamata Mascherona, creata dal Rotary Club Genova, dal Centro Antiviolenza Mascherona e da dpsonline. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire uno strumento per contrastare le violenze. L’app è stata illustrata durante l’evento e sarà disponibile per il download. La presentazione ha coinvolto le realtà che hanno collaborato alla sua realizzazione.

Disponibile per Android e Ios, l'obiettivo è quello di fornire un accesso immediato e sicuro alla rete di supporto del centro antiviolenza Venerdì 6 marzo a Palazzo Tursi è stata presentata l'applicazione mobile 'Mascherona', realizzata da Rotary Club Genova, Centro Antiviolenza Mascherona e dpsonline. Il progetto, presentato in occasione della Giornata internazionale della donna, punta ad ampliare e rafforzare l'accoglienza e il sostegno alle donne vittime di violenza, fornendo un accesso immediato e sicuro alla rete di supporto del centro Mascherona. "Oggi presentiamo questo strumento grazie a Rotary, Centro Antiviolenza Mascherona.