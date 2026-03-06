Una vita spesa nel mondo dell' ospitalità Cervia omaggia lo chef-insegnante con il premio Gianni Batani

Da Bolzano l'aiuto cuoco è arrivato a Milano Marittima nel 1962 lavorando per l'Hotel Rouge. E negli anni è stato anche insegnante all'Alberghiero Una vita dedicata al mondo della ristorazione e dell'ospitalità. È quella di Antonio Marzola, classe 1942, che lo scorso fine settimana è stata celebrata in occasione della manifestazione "Riviera in Fiera", promossa dall'omonimo consorzio e pensata proprio come momento di ringraziamento agli operatori dell'ospitalità turistica e della ristorazione del territorio cervese. Per l'occasione, la fiera, che si è tenuta al Magazzino del Sale, ha ospitato la quarta edizione del premio "Gianni Batani, una vita dedicata all’ospitalità”, un riconoscimento alla memoria del grande imprenditore del settore turistico Gianni Batani, scomparso il 5 febbraio 2022. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

