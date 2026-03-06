Una nota opinionista ha condiviso che Selvaggia Lucarelli l’ha bloccata su Instagram. La rivelazione riguarda una relazione passata tra le due e si inserisce in un quadro di tensioni sui social. La vip in questione ha deciso di interrompere i contatti digitali, senza fornire ulteriori dettagli pubblicamente. La notizia ha suscitato curiosità tra i follower e gli appassionati di gossip.

Social, tensioni e vecchi attriti e la verità dietro il blocco della vip: una nota opinionista rivela qualcosa di inaspettato su Selvaggia Lucarelli. Scopriamo di seguito di chi si tratta! Leggi anche: Sapete quanto guadagnerà Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello come opinionista? Cifra allucinante! Nel mondo dello spettacolo, i rapporti professionali spesso si intrecciano con dinamiche personali che finiscono inevitabilmente sotto i riflettori. Basta un dettaglio, una frase pronunciata in un’intervista o un gesto sui social, per riaccendere discussioni che sembravano archiviate. È proprio ciò che è accaduto nelle ultime ore, quando una figura nota del piccolo schermo ha raccontato pubblicamente di essere stata bloccata su Instagram da una delle opinioniste più divisive della televisione italiana, Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Una vip rivela che Selvaggia Lucarelli l’ha bloccata su Instagram: ecco chi è

Selvaggia Lucarelli distrugge Corona e rivela la tremenda violenza che ha subito: le sue parole fanno riflettereNon è solo una critica feroce né una semplice presa di posizione: è un atto di accusa lucido, personale e profondamente politico.

Valeria Graci rivela che due grandi vip non hanno gradito la sua imitazione e ha dovuto smettere: ecco chi sonoTra satira e sensibilità personali, Valeria Graci svela perché ha smesso di imitare due grandi nomi dello spettacolo italiano.

Approfondimenti e contenuti su Selvaggia Lucarelli.

Temi più discussi: Rossella Erra su Selvaggia Lucarelli a Mediaset: Per me è un piccolo trauma, lei è fondamentale a Ballando; Grande Fratello VIP dal 17 marzo, chi conduce e chi sono le opinioniste? C'è un grosso nome!; Grande Fratello Vip: nuovo concorrente in lista e primo promo; ''E vai, c'ho Sal gratis!'': Selvaggia Lucarelli esulta per la promessa in diretta del vincitore di Sanremo.

Selvaggia Lucarelli nel mirino di Scherzi A Parte per Max GiustiSelvaggia Lucarelli vittima di Scherzi a Parte e nuova opinionista GF Vip Chi: la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli e il conduttore Max Gi ... assodigitale.it

Quando inizia il Grande Fratello Vip 2026?/ Slitta la partenza per impegni di Selvaggia LucarelliGrande Fratello, quando inizia il reality? Possibile slittamento rispetto al 17 marzo per impegni della Lucarelli ... ilsussidiario.net

«Ilary Blasi torna alla guida del Grande Fratello Vip con un’edizione che promette scintille, anche grazie alla presenza di Selvaggia Lucarelli tra gli opinionisti. » Marzo si preannuncia intenso per Mediaset, con un palinsesto che mette insieme nuove stagioni a - facebook.com facebook

Selvaggia Lucarelli vuole Sal Da Vinci al suo matrimonio. Lui accetta: «Sarà un piacere» x.com