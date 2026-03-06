una vera scuola per approcciare il servizio

Da cinque anni, l’Automobile Club di Pistoia collabora con la Polizia Locale della città, organizzando congiuntamente convegni e seminari di alta specializzazione. La partnership, duratura e produttiva, mira a migliorare le competenze nel settore del servizio pubblico, coinvolgendo professionisti e operatori. Questa collaborazione rappresenta un esempio di sinergia tra enti locali e associazioni di settore.

Una collaborazione lunga. E anche parecchio fruttuosa. Da cinque anni l'Automobile Club Pistoia sostiene la Polizia Locale cittadina nella messa a punto di convegni e seminari di alta specializzazione. Una prassi che si è ripetuta anche venerdì scorso, quando nella cornice del Grand Hotel Villa Cappugi in via di Collegigliato è andato in scena "Night and Day", un incontro per gli addetti ai lavori dal grande valore pratico. Di simbolico, infatti, c'è solo il titolo, che richiama l'impegno degli agenti e degli ufficiali della polizia locale, uno sforzo che va avanti giorno e notte, tutti i giorni, tutto l'anno.

