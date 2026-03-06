Brunella Cacciuni, nata nel 2002 e originaria di Napoli, ha scelto di dedicarsi all'insegnamento. La passione per la scuola e l’educazione sembra averla accompagnata fin dall’adolescenza, tanto che afferma con convinzione:

"La scuola è nel mio destino". Brunella Cacciuni, classe 2002 e napoletana doc, ne è certa. E in effetti, a sbirciare nel suo bagaglio di esperienze si ha la stessa impressione. Nel 2017, ad appena 15 anni, esordisce in tv partecipando al docu-reality Il collegio. Oggi, poco più che ventenne, insegna in un istituto tecnico del Lazio e, nel frattempo, si sta laureando in Management delle Imprese Internazionali alla Parthenope di Napoli. Ma la scuola ha abbracciato anche il suo mestiere di attrice: recentemente l’abbiamo infatti vista su Rai 1 assieme a Luisa Ranieri nella serie La preside, liberamente ispirata alla storia di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una prof molto speciale

Leggi anche: Festa speciale per l'ex prof dell'Einstein Nunzia Talluto: 100 candeline e una lettera di auguri del Comune

Sanremo, Mara Sattei: «Porto all’Ariston una dedica d’amore molto speciale, e se vinco vado alle Hawaii». L’intervistaCome tutti gli altri colleghi che saranno in gara al Festival di Sanremo 2026, anche Mara Sattei accompagna questa avventura con il lancio di un...

Prof - Milano - Imparare facendo

Aggiornamenti e notizie su prof molto.

Discussioni sull' argomento Una prof molto speciale; Sostegno in classe, il 27% dei docenti non è specializzato; Santa Margherita, il professore di musica di Sayf: Allievo speciale, con un talento pulito e solare; Il maestro Cambri dedica una speciale lezione di ascolto musicale a Prokof’Ev e Yuja Wang.

Sono molto lieto di questa opportunità: domenica 8 marzo discutiamo con il prof. Marco Marzano del suo lavoro "La casta dei casti", ma immagino ci sia possibilità di spaziare su altri argomenti. Tutto è nato da una interazione su Facebook dopo il mio video su - facebook.com facebook