Una periferia presa d' assalto da Israele | qual è il vero obiettivo del governo Netanyahu nella capitale del Libano

Il governo israeliano ha iniziato un'operazione militare nella zona di Dahieh, quartiere a sud di Beirut che ospita circa 700.000 abitanti. L'intervento riguarda un'area conosciuta dai locali come periferia, ma che sulla mappa si trova nella capitale del Libano. L'azione militare ha coinvolto le forze israeliane in questa regione, nota per essere una delle zone più popolate e densamente abitate della città.

Luca Argentero: “L’avvocato Ligas? È uno stron*o. Ma questa serie è diversa da tutte le altre” Se Tel Aviv riuscirà a stabilire il controllo permanente sulla fascia meridionale di Beirut, avrà ottenuto una doppia vittoria: militare ed energetica Dahieh in arabo significa periferia. Sulla mappa di Beirut è invece la zona sud della capitale del Libano, la periferia dove vivono circa 700mila persone. Ma per Hezbollah è il centro, dove c'è la sua roccaforte di comando. Ed è su questa area che l'esercito israeliano ha intensificato i bombardamenti in questa nuova fase della guerra in Medio Oriente. Diretta: Nuova fase della guerra contro l'Iran, in fiamme anche il Libano. 🔗 Leggi su Today.it

Netanyahu nel Board of Peace per Gaza, qual è il vero obiettivo del progetto di Trump: quali Paesi ha invitatoL’ufficio stampa ha comunicato in una nota ufficiale l’ingresso di Benjamin Netanyahu nel Board of Peace per Gaza.

Atalanta Juve, Yildiz non sarà rischiato da Spalletti: ecco qual è il vero obiettivo del numero 10 bianconeroTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Una raccolta di contenuti su Una periferia presa d'assalto da....

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Le Idf avanzano in Libano. L'ambasciata italiana in Iran trasferita a Baku. Trump: Continuamo a demolire l'Iran. E la Camera Usa respinge il limite ai poteri di guerra del presidente; Una zona cuscinetto in Libano. Israele entra con i soldati per sradicare Hezbollah dal confine (di N. Boffa); Israele: Colpito complesso militare iraniano.

Israele-Libano, la nuova fase del conflitto con Hezbollah: entrambi ignorano le leggi di guerraROMA - Israele ed Hezbollah sono di nuovo in guerra e a farne le spese sono i civili. Il primo sta conducendo una serie di attacchi nella periferia sud di Beirut e ha annunciato la creazione di una ... repubblica.it

Nuovi raid di Israele in Libano. Teheran minaccia il Kurdistan iracheno. Colpito un hotel in BahreinAGI - L'esercito israeliano ha lanciato una serie di attacchi aerei su larga scala su Teheran, affermando di aver preso di mira le infrastrutture del regime, in quella che ha descritto come una nuov ... msn.com

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #6marzo #Iran #IranWar #IranIsraelWar #Israele #TelAviv #Cipro #Golfo #MedioOriente #Onu #Ucraina #Russia #Putin #Paralimpiadi #Mattarella #Meloni #Milano #CorriereDellaSera - facebook.com facebook

Napoli, manifestazione pro Usa e Israele degli studenti iraniani - Il presidio davanti al Consolato amricano. Le bandiere di Teheran sventolano assieme a quelle statunitensi e israeliane @TgrRai x.com