Una panchina rossa speciale donata al Comune di Limbiate

Al Comune di Limbiate è stata donata una panchina rossa, simbolo di memoria e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. La panchina è stata posizionata in un'area pubblica della città e rappresenta un gesto concreto per ricordare le vittime e invitare alla riflessione sulla tutela dei diritti femminili. La consegna è avvenuta durante un evento pubblico organizzato dall’amministrazione comunale.

Panchina rossa, Auser e Comune uniti a difesa delle donneInaugurata la panchina rossa contro la violenza alle donne, restaurata dai volontari dell'Auser di San Gimignano, dopo quelle centinaia di scarpe... Leggi anche: Violenza sulle donne, al Serafico di Assisi una panchina rossa e un ciliegio per Eliza Feru Una panchina rossa speciale donata al Comune di LimbiateUna nuova panchina rossa per ricordare le donne vittime di violenza e promuovere una cultura del rispetto. È stata installata giovedì 5 marzo in via ... A Limbiate non la solita panchina rossa: ecco Frammento, il mosaico che dà voce alle donneInaugurata in via Garibaldi l'opera donata da AM Instruments. Un segno di design che unisce memoria, responsabilità d'impresa e sostegno concreto al centro antiviolenza C.A.DO.M.