Un video ripercorre gli ultimi istanti di vita di David Rossi, utilizzando analisi tecniche e perizie condotte dalla Commissione d’inchiesta. La registrazione mostra dettagli che portano a escludere l’ipotesi del suicidio, lasciando aperti altri scenari. La scena include le immagini di Rossi e le fasi finali prima del decesso. La pubblicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

Un video ricostruisce, sulla base delle analisi tecniche e delle perizie della Commissione parlamentare d’inchiesta, cosa potrebbe essere accaduto all’interno dell’ufficio di David Rossi nei momenti che hanno preceduto la caduta dalla finestra del suo ufficio nella sede di Banca Mps, a Rocca Salimbeni, il 6 marzo 2013. Il video è diffuso in concomitanza con la visita della Commissione a Siena. Si tratta di una ricostruzione realizzata a partire dagli elementi raccolti in questi mesi di lavoro: le lesioni riscontrate sul corpo, la posizione della finestra e gli ultimi movimenti ricostruiti dagli investigatori. Un contributo che, secondo i consulenti della Commissione, il tenente del Ris Adolfo Gregori e il medico legale Robbi Manghi, avvalora la tesi dell’omicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un video ricostruisce gli ultimi momenti di vita di David Rossi, la commissione d'inchiesta: "Prove che escludono il suicidio"

Morte di David Rossi, commissione d’inchiesta: “Prove tangibili che escludono il suicidio”SIENA – Una corona di alloro è stata deposta oggi, 6 marzo 2026, dai familiari di David Rossi e da una delegazione della commissione parlamentare...

David Rossi, Commissione d’inchiesta: “Non fu suicidio”Lo ha scritto la Commissione parlamentare di inchiesta nella relazione intermedia sull’attività svolta in merito al decesso dell’ex capo...

