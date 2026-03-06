Un trauma al piede per l' autista del tram deragliato a Milano sequestrate le scarpe Oggi l' autopsia sulle vittime

L'autista del tram deragliato a Milano ha riportato un trauma al piede, mentre le scarpe dell'uomo sono state sequestrate come parte delle indagini. Oggi sarà eseguita l'autopsia sulle vittime dell'incidente, che si è verificato venerdì scorso in via Vittorio Veneto, quando il tram numero 9 è uscito dai binari e si è schiantato contro un palazzo.

Accertamenti medici e sequestro di un paio di scarpe. Sono questi alcuni degli atti investigativi disposti dalla procura di Milano nell’indagine sul deragliamento del tram numero 9, che venerdì scorso è uscito dai binari ed è andato a finire contro un palazzo in via Vittorio Veneto. Nello schianto hanno perso la vita Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky, e una cinquantina di persone sono rimaste ferite. Ieri infatti il conducente del Tramlink, indagato per disastro ferroviario e omicidio e lesioni colposi e plurimi e che fin da subito, rendendo dichiarazioni spontanee, ha spiegato di avere avuto un malore dovuto a un colpo preso all’alluce del piede sinistro mentre stava caricando una carrozzina di un disabile, è stato sottoposto ad alcuni approfondimenti medici. 🔗 Leggi su Feedpress.me

