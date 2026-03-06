un test del sangue con ai individua le malattie del fegato

Una tecnologia che combina intelligenza artificiale e analisi del DNA nel sangue permette di individuare le malattie del fegato. Questa metodologia rappresenta un possibile passo avanti nella diagnosi precoce delle patologie croniche epatiche. Gli studi si concentrano sull’utilizzo di questa combinazione per identificare segnali specifici legati alla salute del fegato. La ricerca si sviluppa in ambito medico e tecnologico, senza coinvolgere ancora procedure cliniche su larga scala.

Una nuova frontiera nella diagnosi precoce delle malattie croniche potrebbe arrivare da una tecnologia che unisce intelligenza artificiale e analisi del DNA nel sangue. Un gruppo di ricercatori del Johns Hopkins Kimmel Cancer Center ha sviluppato una biopsia liquida avanzata capace di analizzare i frammenti di DNA libero circolanti nel sangue, con l’obiettivo di identificare i primi segnali di patologie epatiche come fibrosi e cirrosi. Il sistema sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale per studiare il modo in cui il DNA si frammenta e si distribuisce nel genoma. Attraverso questa analisi è possibile individuare alterazioni che indicano l’inizio di malattie croniche, spesso prima che i sintomi diventino evidenti. 🔗 Leggi su Billipop.com

