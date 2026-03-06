Un quintale di pescato non tracciato sequestrato dalla guardia di finanza

Le autorità hanno sequestrato un quintale di pescato non tracciato e hanno multato quattro persone per un totale di 18mila euro. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza della Sezione operativa navale di Gallipoli, che ha fermato i soggetti coinvolti durante un controllo. I pescatori sono stati sanzionati per le violazioni delle norme sulla tracciabilità del prodotto ittico.

Sanzioni per 18mila euro a carico di quattro soggetti fermati dalle “fiamme gialle” della Sezione operativa navale di Gallipoli. Proseguono i controlli della polizia. Un 32enne in manette perché trovato con la cocaina Offerte di lavoro nel Salento, oltre 1.300 posti disponibili nel settore del turismo Terzo Polo si sfalda, Padovano valuta intesa con Fasano. Gruppo Solidoro torna sull’Aventino Padovano resta in campo. Quintana e Fi strigliano la Lega: “Decida con chi stare” . 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Maschere e spray, il materiale sequestrato dalla Guardia di Finanza Malpensa, dentro al pacco c’era il teschio di un orso bruno: sequestrato dalla Guardia di FinanzaUn pacco spedito dalla Bosnia-Erzegovina e diretto in Italia, etichettato come “trofeo di caccia“, nascondeva al suo interno il cranio di un orso... Approfondimenti e contenuti su Un quintale di pescato non tracciato.... Discussioni sull' argomento Cagliari, retata al mercato del pesce: sequestrato un quintale di pescato illegale; La caccia al pesce siluro, il predatore del fiume: catturato un esemplare di un quintale. Pescato irregolare, in Puglia sequestrate due tonnellate di prodotti ittici in un solo mesePescato irregolare, due tonnellate di prodotti ittici sequestrate in un solo mese in Puglia. Il reparto operativo aeronavale di Bari della guardia di finanza, nell'ultimo mese, ha sequestrato in tutta ... quotidianodipuglia.it Castellammare, nel bagagliaio un tonno rosso di 100 chili appena pescato: sequestro e sanzioneNascondeva un tonno rosso di 100 chili nel bagagliaio del suo camioncino appena pescato, stava allontanandosi dal porto di Castellammare di Stabia quando è stato fermato. È stata la Capitaneria di ... napoli.repubblica.it FRAH QUINTALE - SUMMER TOUR '26 03-07-2026 PORDENONE - Parco San Valentino 12-07-2026 BOLOGNA - Sequoie Music Park 17-07-2026 FRANCAVILLA AL MARE - Lungomare Tosti 19-07-2026 ROMA - Auditorium Parco della Musica 22-07-2026 - facebook.com facebook "Frah Quintale, tour estivo dopo i palazzetti: ecco le prime date" - Results on X | Live Posts & Updates x.com