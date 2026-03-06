un posto al sole e lo scontro sulla pizza napoletana

Cristina ha preso malissimo la morte del compagno della mamma, e neanche Filippo riesce a consolarla. Forse ci riuscirà Gimmy, che ricorda quanto la bambina le sia stato vicino per la scomparsa di Susanna. Nel frattempo Gianluca e la nuova ragazza del centro sembrano finalmente avvicinarsi. Lei va a trovarlo al Vulcano, e subito lui si assenta da lavoro per stare con lei. Silvia ovviamente gli fa una ramanzina, raccomandandosi che non accada più. Dopo di che lui va a trovare la ragazza nel suo laboratorio, e chiaramente finiscono a letto. Con molta serenità, apparente, da parte di entrambi. Ma l'ombra di Alberto si aggira all'orizzonte. A Damiano arriva una soffiata sui possibili artefici del furto, ma proprio in quel momento é vicino Edoardo che sente tutto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

