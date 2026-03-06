Un pomeriggio al museo alla scoperta delle origini di Milano

Domenica 8 marzo, al Museo Archeologico, si svolge un pomeriggio dedicato ai bambini, incentrato sulla scoperta delle origini di Milano. L'evento propone attività e approfondimenti pensati per coinvolgere i più giovani e far conoscere loro il passato della città. L'iniziativa si rivolge alle famiglie interessate a scoprire aspetti storici attraverso laboratori e visite guidate.

Domenica 8 marzo al Museo Archeologico arriva un pomeriggio dedicato ai bambini alla scoperta delle origini di Milano. Per i reperti conservati nelle vetrine si potranno esplorare e toccare le copie di manufatti. L'attività è rivolta a bambini dai 6 agli 11 anni. Biglietti acquistabili online.

Explora - Dinosauri in città. Il Museo di Storia Naturale di Milano

