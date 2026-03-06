Un pomeriggio al museo alla scoperta delle origini di Milano

Domenica 8 marzo, al Museo Archeologico, si svolge un pomeriggio dedicato ai bambini, incentrato sulla scoperta delle origini di Milano. L'evento propone attività e approfondimenti pensati per coinvolgere i più giovani e far conoscere loro il passato della città. L'iniziativa si rivolge alle famiglie interessate a scoprire aspetti storici attraverso laboratori e visite guidate.

Domenica 8 marzo al Museo Archeologico arriva un pomeriggio dedicato ai bambini alla scoperta delle origini di Milano. Per i reperti conservati nelle vetrine si potranno esplorare e toccare le copie di manufatti. L'attività è rivolta a bambini dai 6 agli 11 anni. Biglietti acquistabili online.

Visite guidate al Museo Civico di Foggia alla scoperta delle collezioni archeologiche e pittoricheLa Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, in occasione delle Giornate del Piano di...

Weekend al museo tra laboratori e visite alla scoperta dei percorsiArriva "Weekend al Museo", laboratori creativi gratuiti per bambine, bambini e famiglie nei musei civici di Colle.

Explora - Dinosauri in città. Il Museo di Storia Naturale di Milano

