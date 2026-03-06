Un mercato della droga nascosto in macchina | arrestato 34enne

I Carabinieri di Pisa hanno arrestato un uomo di 34 anni, noto alle forze dell'ordine, dopo averlo sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di diverse droghe e di un'arma bianca. L'arresto è avvenuto durante un controllo che ha portato alla scoperta di un mercato della droga nascosto all’interno di un’auto. L’uomo è stato portato in caserma per le formalità di rito.

I Carabinieri della Stazione di Pisa hanno arrestato un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso con un ingente quantitativo di diverse droghe e un'arma bianca. L'operazione risale alla scorsa nottata del 5 marzo scorso. L'intervento è scattato in via Pungilupo, quando una pattuglia dell'Arma ha intimato l'alt a un'autovettura per un normale controllo stradale. Il nervosismo mostrato dal conducente ha spinto i militari ad approfondire l'accertamento con una perquisizione del veicolo, che ha permesso di scoprire un vero e proprio campionario di sostanze illecite, accuratamente occultate all'interno dell'abitacolo.

