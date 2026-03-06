Un finanziamento ministeriale agli atenei abruzzesi per assumere ricercatori la quota più alta va alla d' Annunzio

Il ministero dell’Università e della Ricerca ha stanziato 1,2 milioni di euro destinati alle università abruzzesi, consentendo loro di assumere fino a 43 ricercatori. La quota più alta di fondi spetta alla d’Annunzio, che potrà assumere un numero significativo di ricercatori. Le università della regione si stanno preparando a integrare nuovi specialisti nelle proprie strutture accademiche.

L’università degli Studi di Chieti-Pescara Gabriele d'Annunzio otterrà uno stanziamento di oltre 472 mila euro per 16 ricercatori, di cui 3 Pnrr Le università abruzzesi potranno assumere fino a 43 ricercatori grazie a un finanziamento di 1,2 milioni di euro da parte del ministero dell’Università e della Ricerca. Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026. Il piano punta a rendere strutturali le competenze sviluppate nell’ambito dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Unipa, finanziamento ministeriale da 1,4 milioni per cinquanta ricercatoriIl ministro Anna Maria Bernini ha firmato il decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento. Leggi anche: Finanziamento ministeriale di 17mila euro, la Polizia Locale rafforza il contrasto alle truffe agli anziani