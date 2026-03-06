Ve lo ricordate Tommy Cash (nella foto), il rapper estone che l'hanno scorso fece infuriare gli italiani con il brano Espresso Macchiato? Ecco, questa sera, sarà super ospite della finale del San Marino Song Contest, il festival della canzone della piccola Repubblica che è diventato importante perché chi lo vince va all'Eurovision. E molti artisti, italiani, europei e pure extraeuropei ci provano. Bene, il suo direttore Roberto Sergio (pure direttore generale della Rai) se ne inventa una più del diavolo per attirare l'attenzione sul Titano: l'anno scorso fece discutere la vittoria del brano Tutta l'Italia di Gabry Ponte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un "Espresso" a San Marino

Martina CRV - Beyond the Stars | San Marino | Official Music Video | Junior Eurovision 2025

SAN MARINO SONG CONTEST Attenzione puntata, ora, sulla finalissima di venerdì 6 marzo condotta da Simona Ventura. I big impegnati nelle prove. Attesa per gli ospiti, fra cui Dolcenera e Rosa Chemical - facebook.com facebook

Il più giovane volto della Rai è alla guida dei due appuntamenti preliminari che, venerdì 6 marzo, decreteranno il cantante che rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest 2026 x.com