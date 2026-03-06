Al Sea Life Trust Cornish Seal Sanctuary di Gweek, in Cornovaglia, un bassotto di due anni di nome Stanley ha incontrato Aayla, una foca ospite del santuario. Le foto che mostrano il loro incontro sono diventate virali online, catturando l’attenzione di molti appassionati di animali. La scena ha suscitato grande tenerezza tra chi ha visto le immagini.

Quando un cane di terra incontra un cane di mare, l’alchimia può essere sorprendente. È quello che è successo al Sea Life Trust Cornish Seal Sanctuary di Gweek, in Cornovaglia, dove Stanley, un bassotto di due anni, ha incontrato Aayla, una foca ospite del santuario. Il risultato è una serie di fotografie che stanno facendo il giro del web per la loro capacità di catturare un momento di connessione autentica tra due specie completamente diverse. L’incontro, documentato da Melanie Talbot, la compagna umana di Stanley, è durato circa venti minuti. Eppure, in quel breve lasso di tempo, si è creato un legame che ha prodotto immagini destinate a restare impresse. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Un bassotto diventa amico di una foca, le foto diventano virali (è la cosa più dolce che vedrai oggi)

