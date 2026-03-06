Un bambino su quattro a rischio | Lattuca a Bruxelles chiede

Un bambino su quattro in Europa si trova in condizioni di povertà. Enzo Lattuca ha segnalato questa situazione al Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles, evidenziando il numero di minori a rischio. La questione riguarda i dati sulla povertà infantile nel continente, con un’attenzione particolare alle statistiche più recenti. La discussione si concentra sulla presenza di minori vulnerabili in diversi Paesi europei.

Un minore su quattro in Europa vive nel rischio povertà, una realtà che Enzo Lattuca ha portato all'attenzione del Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles. Il sindaco di Cesena, durante la sessione plenaria di marzo 2026, ha definito la spesa sociale per i bambini come un investimento strategico e non come un costo. La discussione si è concentrata sui sistemi di prestazioni familiari e sul ruolo cruciale degli enti locali nel garantire pari opportunità fin dai primi mille giorni di vita. L'investimento sociale oltre il mercato unico. La visione espressa dal rappresentante dell'Emilia-Romagna ribalta la logica contabile tradizionale. Secondo quanto emerso dai lavori, non esiste un mercato unico equo se le basi dello sviluppo umano non sono solide sin dall'infanzia.

