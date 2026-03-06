Un anno di On The Road al fianco delle donne Pistlli Cpo Abruzzo | Abbiamo costruito ponti dove c' erano barriere

Un anno fa è stato avviato il progetto “On The Road” dalla Commissione pari opportunità della Regione Abruzzo, guidata da Rosa Pistilli. Si tratta di un'iniziativa che ha coinvolto diverse donne e ha portato alla creazione di spazi di confronto e sostegno. Nel corso di questo periodo, sono state organizzate attività e incontri con l’obiettivo di eliminare le barriere e favorire l’inclusione femminile.

Un anno fa è nato il progetto “On The Road” promosso dalla Commission pari opportunità della Regione Abruzzo presieduta da Rosa Pistilli. Un anno dopo, per la precisione il 5 marzo, la presidente si dice “orgogliosa” di quanto fatto in 365 giorni. “Abbiamo costruito ponti dove c’erano barriere”, afferma parlando dell’iniziativa sociale pensata per aiutare le donne, soprattutto quelle vittime di violenza, a ricostruire autonomia e indipendenza economica attraverso il lavoro. A un anno dall’avvio di un progetto “che ha cambiato il mio modo di intendere l’impegno civile e istituzionale, sento il bisogno di fermarmi e condividere una riflessione con tutta la nostra comunità”, dichiara quindi Pistilli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Pestilli (cpo): “La parità di genere è una leva di sviluppo per l’Abruzzo”La presidente della Commissione pari opportunità sottolinea l’importanza crescente dell’imprenditoria femminile nel tessuto economico regionale e... Una raccolta di contenuti su The Road. Temi più discussi: Sicurezza stradale: a Milano Giovani On the Road a fianco delle Forze dell’Ordine; Le decisioni della giunta comunale del 4 marzo 2026; Comunicazione Italiana; Debutta il primo festival pianistico di Venezia. Diciotto anni di attività, Promoberg consegna la targa a Ragazzi On the RoadIl riconoscimento arriva in un momento di rinnovata attenzione sul tema della sicurezza stradale in provincia di Bergamo, a fronte dei troppi incidenti: un ulteriore richiamo al valore della ... bergamonews.it On the road, CPO e Università fanno rete per superare le disparità di genere e dialogare con i ragazziUna rete tra gli atenei abruzzesi e i Comitati unici, insieme alla Commissione Pari Opportunità della Regione e al progetto On the road ... laquilablog.it SPANIA ON THE ROAD. Buongiorno.io e il mio ragazzo vogliamo fare un viaggio in macchina questo agosto,3 settimane piene,partenza da Pisa e arrivo ad Algarve.dove ci consigliate di fermarci,e cosa vederegrazie in anticipo a chi risponderà. - facebook.com facebook Clima&Casa... on the road - Sviluppi Futuri delle CER - 05/03/2026 x.com