Un anno di ’Clorofilla’ Nuova vita ai capi fallati e alle donne in difficoltà

In un anno, il laboratorio ’Clorofilla’ ha rigenerato 12.000 capi di abbigliamento, offrendo un’opportunità di lavoro a 24 donne che vivono in una cascina. Tra le persone coinvolte ci sono sarte, tirocinanti e volontarie che collaborano quotidianamente per il progetto. La struttura si occupa di riutilizzare capi fallati, trasformandoli e ridando loro nuova vita.

In un anno il laboratorio ha rigenerato 12mila capi, dando un'occasione per ricominciare a 24 donne ospitate in cascina: sarte, tirocinanti e una fitta rete di volontarie. Compie un anno proprio nella giornata internazionale dedicata alla donna Clorofilla, un progetto di rinascita femminile che parte da Monza per abbracciare il mondo. L'iniziativa è un modello di riscatto sociale in cui la cura dei capi difettosi diventa un percorso di autonomia per le donne accolte nella comunità di Cascina Cantalupo, nel quartiere Cederna. Qui mamme con bambini che vivono situazioni di fragilità trovano uno spazio protetto in cui ricostruire la propria indipendenza, grazie a un laboratorio sartoriale che unisce formazione, lavoro e responsabilizzazione.