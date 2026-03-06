Umbriafiere nuova apertura | arriva il ristorante Prendiamoci gusto

Prosegue il percorso di rilancio strategico di Umbriafiere. Dopo la presentazione, a gennaio, del più ampio progetto di riqualificazione volto a dare un nuovo impulso al quartiere fieristico di Bastia Umbra, si dà il via al primo intervento concreto con l’inaugurazione, martedì 10 marzo alle 11, del nuovo ristorante self service e bar ‘Prendiamoci gusto’. Verranno inoltre presentate le prime collaborazioni fattive di Umbriafiere Spa con Camst Group, azienda di ristorazione collettiva e commerciale, Banco Alimentare dell’Umbria, organizzazione no profit impegnata nel recupero e nella redistribuzione delle eccedenze alimentari e Synergie Italia Spa, agenzia internazionale impegnata nella somministrazione di lavoro temporaneo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

