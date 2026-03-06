Ultracentenaria maltrattata in Rsa reggina arresti domiciliari per un oss

Un'ultracentenaria è stata maltrattata in una residenza sanitaria assistenziale nella provincia di Reggio Calabria. Un operatore socio-sanitario è stato arrestato e si trova agli arresti domiciliari. L'indagine, condotta dai carabinieri di Melito Porto Salvo, ha portato alla luce episodi di maltrattamenti nei confronti di persone fragili all’interno della struttura.

Provvedimento del gip del Tribunale di Reggio Calabria applicato dai carabinieri di Melito nei confronti di un operatore che, secondo le indagini, infliggeva all'anziana umiliazioni, offese e soprusi Una vicenda scioccante di maltrattamenti di persone fragili è stata accertata nell'ambito dell'indagine dei carabinieri di Melito Porto Salvo su una residenza sanitaria assistenziale della provincia reggina. L’indagine ha preso avvio a settembre del 2025, quando una delle figlie dell’anziana si è rivolta ai carabinieri dopo aver notato lividi sospetti sul corpo della madre e aver percepito in lei, durante le visite in struttura, un atteggiamento di paura e reticenza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

