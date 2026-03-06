Ultracentenaria maltrattata | arrestato l’Oss 5 indagati per abusi

Un operatore socio-sanitario di una residenza a Melito Porto Salvo è stato arrestato dai carabinieri per aver maltrattato una donna ultracentenaria. Oltre a lui, cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati per presunti abusi e comportamenti violenti. La vicenda riguarda un caso di presunte maltrattamenti ai danni di un'ospite molto anziana.

Un operatore socio-sanitario di una residenza sanitaria assistenziale a Melito Porto Salvo, nella provincia di Reggio Calabria, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti ai danni di una donna ultracentenaria. L’inchiesta della Procura di Reggio ha portato all’arresto dell’OSS e alla denuncia in stato di libertà di altri cinque operatori tra infermieri e personale ausiliario. La vittima, ospite della struttura, era completamente affidata alle cure del personale e si trovava in una condizione di estrema fragilità fisica e psicologica. L’indagine è scaturita da una denuncia presentata nel settembre 2025 da una delle figlie della donna, che aveva notato segni sospetti sul corpo della madre e un comportamento timoroso durante le visite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

