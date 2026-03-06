Ultimissime Inter LIVE | serve il vero Barella per il derby le parole di Bergomi

In questa giornata, le notizie più recenti sull’Inter si concentrano sulle parole di Bergomi che chiedono il ritorno del vero Barella per il derby. La redazione di Inter News 24 aggiorna in tempo reale sugli sviluppi più importanti del club e sui commenti dei protagonisti, offrendo un quadro completo delle novità in casa nerazzurra.

Mercato Inter, concorrenza nella corsa a Vicario! C’è un altro top club di Serie A Calciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Mercato Inter, i dirigenti nerazzurri lavorano sui rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto: ecco le cifre e tutti i dettagli Mercato Inter, Accomando lancia l’indiscrezione: «Thuram ha una clausola da 80 milioni di euro e in Premier League.» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Ultimissime Inter LIVE: le probabili formazioni della gara contro il Lecce, la nuova posizione di Barella e l’intervista a DioufSommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions.

Ultimissime Juve LIVE: le probabili scelte di Spalletti per l’Inter, i convocati per il derby d’ItaliaCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate.

Temi più discussi: Inter-Genoa, tutto quello che c'è da sapere; Inter Genoa in tv e streaming: dove vedere la partita; L'assenza di Lautaro si fa sentire nell'Inter: nelle ultime cinque gare una sola rete dagli attaccanti per i nerazzurri; Pronostici Como-Inter: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 03.03.2026 Coppa Italia.

LIVE Inter-Bodo Glimt 1-2, Champions League calcio in DIRETTA: nerazzurri fuori dalla competizione, sconfitti anche in casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.56 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.54 Brutta sconfitta per i nerazzurri che ... oasport.it

Live - Renate-Inter U23, 1-0 all'intervallo: l'Inter va sotto e poi spinge, senza trovare il pariRENATE-INTER U23 1-0 Marcatore: Bonetti (14') L'Inter U23 inizia a marce basse, poi ingrana con il passare dei minuti. Al 14' però il Renate ha sbloccato la gara con Bonetti, ben servito da Karlsson. msn.com

FcInterNews.it. . L'Inter non perde in campionato dal derby di andata contro il Milan. Da quel momento, tutte vittorie e un solo pareggio, contro il Napoli a San Siro. Vincere domenica significherebbe avvicinarsi sempre di più al 21esimo scudetto. Le ultimissime - facebook.com facebook

Sky – Inter, le ultimissime sul rientro di Lautaro Martinez: cosa filtra da Appiano x.com