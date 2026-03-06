Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Ecco le ultime notizie sul calcio estero: le novità più rilevanti del giorno arrivano da diverse parti del mondo. Aggiornamenti su trasferimenti, risultati e eventi principali sono disponibili ora dopo ora, offrendo un quadro completo delle attività più recenti nel panorama calcistico internazionale. Restano al passo con le ultime evoluzioni e cambiamenti che coinvolgono club e nazionali.

Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell’allenatore Vergara svela: «A gennaio potevo andare via, ma sapevo di avere la stima di Conte. Pio Esposito è il futuro dell’Italia, non chiamateci più.» Vicario, la Juve e altre due squadre di Serie A sono alla finestra. Ecco la posizione del portiere italiano Cessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Juventus, 0 gol e 0 assist per Yildiz da oltre un mese: cosa sta succedendo al numero dieci bianconero. L’analisi completa Genoa, Vitinha rivela: «Mi cercavano altri club italiani, ecco perché ho scelto il Grifone. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

