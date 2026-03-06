Il giudice ha archiviato la querela presentata da Coldiretti contro l’ultima generazione, considerandola temeraria. La decisione è stata presa dopo un procedimento iniziato lunedì 2 marzo 2026 a Roma, in cui si discuteva della denuncia proposta dall’associazione agricola. La vicenda riguarda una disputa legale tra le due parti, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici delle accuse.

GATE5.0: aperta la Open Call europea per progetti innovativi tra PMI agroalimentari e tecnologiche Comune di Baronissi: “Al via il Premio “Trotula De Ruggiero” dedicato alle giovani ricercatrici che si distinguono nella Scienza e nelle discipline scientifiche Capaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini” Caivano: lo spaccio nel centro storico. Carabinieri arrestano 3 persone Sorrento: l’incubo dei corrieri, tre volte stesso schema e stesso finale. terzo arresto dei Carabinieri per un 42enne Sant’Antonio Abate–Angri: Passamontagna e coltello in auto. 24enne arrestato... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Vittoria contro Coldiretti

Ultima Generazione: Milano, in piazza con gli agricoltori contro l’approvazione del MercosurTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.

Leggi anche: Ultima Generazione: Roma, processo Eni contro l’attivista Michele Giuli, ascoltati i teste della difesa

Approfondimenti e contenuti su Ultima Generazione.

Temi più discussi: BMW R 1300 R Superhooligan: 50 anni dopo Daytona; Wolverhampton-Liverpool: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; Empoli-Cesena: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Protesta contro dl sicurezza, identificati attivisti di Ultima GenerazioneTre attivisti di Ultima Generazione sono stati identificati questa mattina all'Aquila dopo aver affisso volantini e cartelli in piazza Duomo nell'ambito della campagna 'Il Giusto prezzo'. L'azione, ... ansa.it

Ultima Generazione, attivisti assolti per il blocco del raccordo a Roma nel 2022Giovedì 22 gennaio presso il tribunale di Roma si è tenuta l'udienza per il processo che ha visto imputate 10 persone per l'azione compiuta il 7 novembre 2022 sul Grande raccordo anulare uscita 1 ... tgcom24.mediaset.it

Un'altra assoluzione per Ultima Generazione, per una azione di protesta del 2021 a Roma https://www.lacapitale.it/articolo/ultima-generazione-assolti-per-il-blocco-della-via-aurelia-del-2021-il-tribunale-il-fatto-non-sussiste - facebook.com facebook

Presentati due nuovi treni elettrici di ultima generazione x.com