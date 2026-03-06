Ulss 2 | 200 chiamate nel primo giorno del nuovo numero unico

Nella giornata di ieri, l’Ulss 2 di Treviso ha attivato il nuovo numero unico 116117, ricevendo oltre 200 chiamate nel primo giorno di funzionamento. Questa novità mira a semplificare l’accesso ai servizi sanitari territoriali, con operatori che hanno gestito tutte le richieste provenienti dai cittadini. L’implementazione del numero unico rappresenta un cambiamento importante per il sistema di assistenza locale.

L'attivazione del numero unico 116117 presso l'Ulss 2 di Treviso segna un punto di svolta nella gestione della sanità territoriale, con oltre 200 richieste gestite nel primo giorno operativo. Il nuovo direttore generale Giancarlo Bizzarri ha confermato che, nonostante alcuni iniziali disagi tecnici risolti tempestivamente, il servizio è già pienamente funzionante e integrato con sistemi di intelligenza artificiale per ottimizzare i tempi di risposta. Questa iniziativa non rappresenta una semplice modifica numerica, ma un cambiamento strutturale nell'accesso ai servizi socio-sanitari non urgenti, permettendo ai cittadini di ricevere risposte immediate senza dover effettuare chiamate multiple a diversi sportelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

