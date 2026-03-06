Uguaglianza di genere ’Parità Romagna’ di Legacoop

Da ilrestodelcarlino.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato il lancio di 'Parità Romagna', un nuovo marchio promosso da Legacoop e Federcoop Romagna. Questo simbolo evidenzia l’impegno delle due organizzazioni nel promuovere l’uguaglianza tra donne e uomini attraverso iniziative e progetti dedicati. La presentazione è avvenuta recentemente, con l’obiettivo di rafforzare l’attenzione sul tema della parità di genere nella regione.

Nasce ’Parità Romagna’, il marchio di Legacoop e Federcoop Romagna che rappresenta l’impegno per l’uguaglianza tra donne e uomini. Il logo è stato presentato ieri mattina a Ravenna, in occasione del convegno ’Cooperare per cambiare’, svolto alla Sala Nullo Baldini alla presenza di più di cento cooperatrici e cooperatori. Le prime a potersi fregiare dell’elemento grafico saranno le dodici cooperative che hanno conseguito la certificazione della parità di genere (Uni Pdr 125) seguendo il percorso realizzato all’interno di Federcoop Romagna. I riconoscimenti sono stati consegnati dal presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, nelle mani dei rappresentanti di Agrisfera, Bagnini di Misano, CAD, CIA-Conad, Cocif, Deco Industrie, Formula Servizi, Formula Servizi alle Persone, Icel, Kineo, Ravenna Teatro e Zerocerchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

uguaglianza di genere 8217parit224 romagna8217 di legacoop
© Ilrestodelcarlino.it - Uguaglianza di genere ’Parità Romagna’ di Legacoop

Leggi anche: Ddl stupri, Legacoop Romagna: "La parità di genere non è un’opinione, né una moda"

Pari opportunità. Legacoop Romagna, nasce il marchio “Parità Romagna”

Video Pari opportunità. Legacoop Romagna, nasce il marchio “Parità Romagna”

Contenuti e approfondimenti su Uguaglianza di genere 'Parità Romagna'....

Temi più discussi: Occuparsi delle nuove tecnologie per assicurare l’uguaglianza e la protezione delle donne dalla violenza; Verso l'8 marzo, la Commissione UE presenta la Strategia per la Parità di genere; Giornata Internazionale della Donna 2026: parità di genere, in crescita chi ritiene si sia già fatto abbastanza; S&D: La strategia della Commissione per la parità di genere ha bisogno di maggiore ambizione.

uguaglianza di uguaglianza di genere paritàLegacoop presenta il marchio Parità Romagna per promuovere l’uguaglianza di genereÈ stato presentato a Ravenna il marchio Parità Romagna, promosso da Legacoop Romagna e Federcoop Romagna per valorizzare l’impegno delle cooperative sul fronte dell’uguaglianza tra donne e uomini. I ... ravennawebtv.it

uguaglianza di uguaglianza di genere paritàLegacoop Romagna, nasce il marchio Parità Romagna: premiate dodici cooperative per l’impegno sull’uguaglianza di genereIn occasione dell'evento Cooperare per cambiare, promosso da Legacoop Romagna e Federcoop Romagna, presentato il marchio Parità Romagna ... ravennanotizie.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.