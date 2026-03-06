Uguaglianza di genere ’Parità Romagna’ di Legacoop

È stato annunciato il lancio di 'Parità Romagna', un nuovo marchio promosso da Legacoop e Federcoop Romagna. Questo simbolo evidenzia l’impegno delle due organizzazioni nel promuovere l’uguaglianza tra donne e uomini attraverso iniziative e progetti dedicati. La presentazione è avvenuta recentemente, con l’obiettivo di rafforzare l’attenzione sul tema della parità di genere nella regione.

Nasce ’Parità Romagna’, il marchio di Legacoop e Federcoop Romagna che rappresenta l’impegno per l’uguaglianza tra donne e uomini. Il logo è stato presentato ieri mattina a Ravenna, in occasione del convegno ’Cooperare per cambiare’, svolto alla Sala Nullo Baldini alla presenza di più di cento cooperatrici e cooperatori. Le prime a potersi fregiare dell’elemento grafico saranno le dodici cooperative che hanno conseguito la certificazione della parità di genere (Uni Pdr 125) seguendo il percorso realizzato all’interno di Federcoop Romagna. I riconoscimenti sono stati consegnati dal presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, nelle mani dei rappresentanti di Agrisfera, Bagnini di Misano, CAD, CIA-Conad, Cocif, Deco Industrie, Formula Servizi, Formula Servizi alle Persone, Icel, Kineo, Ravenna Teatro e Zerocerchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pari opportunità. Legacoop Romagna, nasce il marchio “Parità Romagna”

