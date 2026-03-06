L'ungherese impegnata ad Antalya in un Challenger ha ricevuto minacce sul suo numero privato. Un messaggio inviato la sera prima della partita conteneva frasi inquietanti come

“Leggi attentamente, Panna. Domani devi perdere, altrimenti daremo la caccia a tua madre e tua nonna”. Il messaggio ricevuto da Panna Udvardy, ungherese numero 95 del mondo, inizia così. Un altro caso di gravissime minacce da parte degli scommettitori alle tenniste, dopo quanto accaduto all’azzurra Lucrezia Stefanini pochi giorni fa durante le qualificazioni di Indian Wells. Anche la giocatrice ungherese, come l’italiana, ha denunciato quanto accaduto: ha postato lo screen della conversazione sui propri canali social, unito a un lungo post in cui ha approfondito i dettagli della vicenda. Il contesto era quello del Challenger di Antalya in Turchia, dove Udvardy scendeva in campo per i quarti di finale contro l’ucraina Anhelina Kalinina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Udvardy come Stefanini, minacce sul numero privato: "Se non perdi cerchiamo tua madre e tua nonna"

