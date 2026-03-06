Udinese Runjaic in conferenza alla vigilia dell’Atalanta | Kamara ora sta bene Solet ci sarà? Rispondo così
Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atalanta. Ha confermato che Kamara sta bene e ha risposto sulla possibile convocazione di Solet. La sfida di campionato tra le due squadre si avvicina e rappresenta uno degli incontri più attesi del prossimo turno di Serie A.
Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell’allenatore Vergara svela: «A gennaio potevo andare via, ma sapevo di avere la stima di Conte. Pio Esposito è il futuro dell’Italia, non chiamateci più.» Vicario, la Juve e altre due squadre di Serie A sono alla finestra. Ecco la posizione del portiere italiano Cessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Conferenza stampa De Rossi pre Genoa Roma: «Saremo pronti a tutto, non so se Norton Cuffy e Otoa saranno convocati. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Conferenza stampa Runjaic pre Bologna Udinese: «Abbiamo bisogno di Davis, ecco come sta Solet»Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta...
Leggi anche: Udinese, Runjaic alla vigilia della Fiorentina: «Davis titolare? Ecco la verità, vi dico anche come sta Zaniolo»
Una raccolta di contenuti su Udinese Runjaic in conferenza alla....
Temi più discussi: Udinese-Fiorentina | Kabasele e Runjaic in conferenza stampa; Udinese, Runjaic: Sono ottimista su Zaniolo. Davis? Sarà convocato, in pochi hanno le sue qualità; Mister Runjaic in conferenza stampa venerdì alle 12.00; Udinese, Runjaic: Con la Fiorentina daremo tutto per fare punti.
Runjaic verso l'Atalanta: Il ritiro ha fatto bene all'Udinese. Spero che per la partita contro la Juve...Il tecnico dei bianconeri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match che vedrà i friuliani impegnati nell'avvincente sfida contro la Dea ... tuttosport.com
Udinese, Runjaic: Atta convocabile, out Bertola, Solet e ZanoliÈ dal primo giorno che lavoriamo per creare una bella atmosfera, è fondamentale per svolgere un buon lavoro. Sono soddisfatto dei nostri passi in avanti sotto questo aspetto, alcuni giocatori sono ca ... fantacalcio.it
Sabato 7 marzo, in occasione di Atalanta-Udinese, mister Raffaele Palladino riceverà il Philadelphia Coach of the Month x.com
Udinese Calcio 1896 added a new... - Udinese Calcio 1896 - facebook.com facebook