Oggi si è tenuta un'udienza riguardante la gestione di AS Monaco Basket davanti al tribunale di Monaco. Durante l’udienza è stato nominato un mandatario incaricato di rappresentare la società. La prossima sessione si terrà il 1° aprile, data in cui si discuteranno ulteriori dettagli del procedimento giudiziario. La vicenda riguarda l’assetto societario e le questioni legali in corso.

Nel contesto della gestione di as monaco basket è emersa una situazione giudiziaria davanti al tribunale di Monaco, con l’obiettivo di fare luce sull’assetto finanziario del club e sulle possibili riprogrammazioni operative. L’udienza, che ha avuto luogo venerdì 6 marzo, ha visto procedere le deliberazioni a partire dalle ore 10.30, delineando scenari legati a liquidità, debiti e procedure di bank-révision. Il focus dell’udienza era definire le tappe imminenti necessarie per una ricollocazione della gestione, considerando sia la situazione corrente sia gli interventi che potrebbero riguardare la continuità del club. Le informazioni disponibili indicano un quadro in evoluzione, con valutazioni concentrate su passi pratici e tempi operativi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Udienza per AS Monaco Basket: nominato mandatario, prossima udienza il 1° aprile

