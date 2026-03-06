Ucraina fuori dai riflettori mediatici ma la guerra continua

Nonostante i media dedichino meno spazio all’Ucraina, il conflitto nel paese prosegue senza sosta. Le operazioni militari continuano e le perdite umane si accumulano, anche se l’interesse internazionale si è spostato su altre aree come il Medio Oriente e l’Iran. La guerra, quindi, non si ferma e le tensioni in Ucraina rimangono attuali.

Calano i riflettori sull'Ucraina ma la guerra continua. Nonostante l'attenzione del mondo si sia spostata sul Medio Oriente e sull'Iran, qui si continua a combattere e a morire. Servizio di Franco Rossi TG2000.