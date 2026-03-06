Ucraina fuori dai riflettori mediatici ma la guerra continua

Nonostante l'attenzione dei media si sia spostata sul Medio Oriente e sull'Iran, il conflitto in Ucraina prosegue senza sosta. Le operazioni militari continuano e sul terreno si registrano ancora perdite tra le forze coinvolte. La guerra, quindi, non si è fermata, anche se il focus dell'opinione pubblica si è allontanato dalla regione.

Calano i riflettori sull’Ucraina ma la guerra continua. Nonostante l’attenzione del mondo si sia spostata sul Medio Oriente e sull’Iran, qui si continua a combattere e a morire. Servizio di Franco Rossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina fuori dai riflettori mediatici ma la guerra continua Articoli correlati Ucraina, scuola accesa dai generatori ma fuori ad aspettarli c’è la guerraNel rigido inverno ucraino, la storia di alcuni giovani preoccupati di essere chiamati al fronte non appena finiscono la scuola. Ucraina fuori dai riflettori mediatici ma la guerra continua Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ucraina fuori Argomenti discussi: L’Ucraina a scuola di appalti in Regione Lazio: il modello Roma per la futura ricostruzione; Ucraina fuori dai riflettori mediatici ma la guerra continua.