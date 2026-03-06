Uci Luxe Megalò celebra la Giornata internazionale della Donna con tre film a tariffa speciale

Uci Luxe Megalò di Chieti ha deciso di festeggiare l’8 marzo proponendo una rassegna speciale con tre film a tariffa ridotta. La selezione include “Barbie”, “C’è ancora domani” e “Anna”, tutti dedicati a narrare storie di donne, identità e libertà. L’iniziativa si rivolge a chi desidera vivere una giornata cinematografica incentrata su temi femminili.

Tre storie diverse e tre protagoniste femminili forti e complesse, ma anche tre opere firmate da registe che hanno saputo portare sul grande schermo uno sguardo originale e profondamente contemporaneo: Greta Gerwig, Paola Cortellesi e Monica Guerritore. Un percorso cinematografico che tra ironia, emozione e intensità, racconta la forza delle donne, la ricerca della propria identità e il desiderio di libertà. Per tutti e tre i titoli è prevista una tariffa speciale di 5,90 euro valida in tutte le sale del circuito UCI Cinemas.

