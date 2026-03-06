La corte d’Assise di Novara ha condannato a 11 anni di carcere Edoardo Borghini per aver ucciso il proprio figlio il 19 gennaio 2025 con due colpi di fucile durante una lite familiare a Ornavasso. L’uomo ha agito per difendere la moglie, portando all’episodio nel Verbano-Cusio-Ossola. La sentenza è stata pronunciata dopo il processo.

La corte d’Assise di Novara ha condannato a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini per l’omicidio del figlio Nicolò, ucciso il 19 gennaio 2025 con due colpi di fucile al culmine di una lite familiare nella abitazione di Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola). Per il 64enne, che ha spiegato di avere agito per difendere la moglie, la procura di Verbania aveva chiesto una condanna a 22 anni. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti e quella della provocazione. Le motivazioni saranno depositate in quindici giorni. “Sono convinto che ci siano gli spazi per poter riformare questa sentenza in meglio. Aspettiamo le motivazioni, ma prendiamo atto che si è tenuto conto delle argomentazioni spese da questa difesa e che si è tenuto conto anche della provocazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Uccise il figlio per difendere la moglie: condannato a 11 anni

Novara, uccise il figlio per difendere la moglie: condannato a 11 anniLa corte d'Assise di Novara ha condannato a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini per l'omicidio del figlio Nicolò, ucciso il 19 gennaio 2025 con...

Uccise il figlio ubriaco per difendere la moglie, Edoardo Borghini condannato a 11 anniNovara, 6 marzo 2026 – La corte d'Assise di Novara ha condannato a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini per l'omicidio del figlio Nicolò, avvenuto...

Uccise il figlio per difendere la moglie, condannato a 11 anni

Contenuti e approfondimenti su Uccise il figlio per difendere la....

Temi più discussi: Edoardo Borghini condannato a 11 anni: uccise il figlio a fucilate per difendere la moglie; Uccise il figlio per difendere la moglie, condannato a 11 anni; Bambino di 5 mesi morto nel Torinese, aperto un fascicolo per omicidio colposo; Bimbo morto di cinque mesi, aperto fascicolo per omicidio colposo.

Novara, uccise il figlio per difendere la moglie: condannato a 11 anniLa corte d'Assise di Novara ha condannato a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini per l'omicidio del figlio Nicolò. tgcom24.mediaset.it

Uccise a colpi di fucile il figlio violento per difendere la moglie: Edoardo Borghini condannato a 11 anniLa Corte d'Assise di Novara ha condannato a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini, accusato di aver ucciso il figlio violento durante una lite ... fanpage.it

Le persone fuggono dalla scena dove almeno due persone, di 24 e 22 anni sono state uccise e altre 14 ferite - facebook.com facebook

Uccise il figlio violento per difendere sua moglie: condannato a 11 anni Edoardo Borghini x.com