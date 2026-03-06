Uccise il figlio durante l’aggressione alla madre | Edoardo Borghini condannato a 11 anni

Un uomo è stato condannato a 11 anni di carcere per aver ucciso il proprio figlio durante un'aggressione alla madre. Il procedimento riguarda il caso di Ornavasso, dove il padre è stato giudicato colpevole di aver provocato la morte del bambino. La richiesta della Procura era di una pena di 22 anni, ma la sentenza ha stabilito un periodo inferiore.

Il caso di Ornavasso: padre condannato per aver ucciso il figlio. Undici anni di carcere invece dei ventidue richiesti dalla Procura. È questa la condanna inflitta a Edoardo Borghini, 64 anni, per l'omicidio del figlio Nicolò Borghini, 34 anni. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Novara per il delitto avvenuto la sera del 19 gennaio 2025 a Ornavasso, nel Verbano-Cusio-Ossola. I giudici hanno riconosciuto al padre l'attenuante della provocazione, ritenendo determinante il contesto di violenza che si era consumato pochi istanti prima dell'omicidio all'interno dell'abitazione di famiglia. Secondo la ricostruzione emersa durante il processo, Nicolò Borghini era rientrato a casa in stato di forte ebbrezza dopo aver trascorso il pomeriggio in tre bar della zona.