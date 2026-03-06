Uccise e decapitò il fratello mentre dormiva | ergastolo per Benito Miarelli

La Corte di Assise di Benevento ha condannato all’ergastolo un uomo di 59 anni per aver ucciso e decapitato il fratello di 70 anni mentre dormiva. L’episodio è uno dei più cruenti avvenuti negli ultimi anni nel Sannio. La sentenza riguarda un episodio che ha scosso la comunità locale e che si è concluso con la condanna definitiva dell’imputato.

La Corte di Assise di Benevento ha condannato all'ergastolo Benito Miarelli, il 59enne di Pannarano accusato di aver ucciso il fratello Annibale, 70 anni, in uno dei delitti più efferati registrati negli ultimi anni nel Sannio. I giudici hanno accolto la richiesta del pubblico ministero Marilia Capitanio, che aveva sollecitato la pena del carcere a vita per l'imputato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 3 luglio 2024, nell'abitazione di famiglia a Pannarano, in provincia di Benevento, Benito Miarelli avrebbe ucciso il fratello mentre dormiva nel suo letto. L'uomo lo avrebbe prima soffocato e successivamente decapitato con un'ascia.